Ausblick: JCR Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JCR Pharmaceuticals stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass JCR Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,072 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,900 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,19 Prozent auf 8,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,10 JPY, gegenüber -38,430 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 37,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,07 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at