Ausblick: JCR Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JCR Pharmaceuticals gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -11,270 JPY. Im Vorjahresquartal waren -4,480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,97 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 16,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JCR Pharmaceuticals einen Umsatz von 8,57 Milliarden JPY eingefahren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,27 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 17,87 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 45,59 Milliarden JPY, gegenüber 40,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at