JCR Pharmaceuticals Aktie
WKN: 889627 / ISIN: JP3701000006
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: JCR Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
JCR Pharmaceuticals stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,39 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -7,140 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 13,29 Milliarden JPY – ein Plus von 56,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JCR Pharmaceuticals 8,51 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,05 JPY, gegenüber -38,430 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 37,67 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,07 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
