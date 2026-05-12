Ausblick: JCR Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JCR Pharmaceuticals wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -6,630 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -33,800 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 9,17 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 27,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JCR Pharmaceuticals einen Umsatz von 7,19 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,87 JPY je Aktie, gegenüber -38,430 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 38,90 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 33,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at