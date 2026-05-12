JCR Pharmaceuticals Aktie
WKN: 889627 / ISIN: JP3701000006
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: JCR Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
JCR Pharmaceuticals wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -6,630 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -33,800 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 9,17 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 27,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JCR Pharmaceuticals einen Umsatz von 7,19 Milliarden JPY eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,87 JPY je Aktie, gegenüber -38,430 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 38,90 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 33,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JCR Pharmaceuticals Co LtdShs
|
12.05.26
|Ausblick: JCR Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: JCR Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu JCR Pharmaceuticals Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|JCR Pharmaceuticals Co LtdShs
|563,00
|0,90%