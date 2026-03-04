Ausblick: JDcom A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JDcom A präsentiert in der am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,398 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 HKD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll JDcom A 30 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 392,03 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte JDcom A 375,24 Milliarden HKD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,94 HKD, während im vorherigen Zeitraum noch 14,58 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1.457,98 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1.256,42 Milliarden HKD waren.

