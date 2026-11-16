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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: JDcom A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JDcom A stellt am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,45 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JDcom A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,94 HKD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JDcom A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 362,36 Milliarden HKD im Vergleich zu 326,78 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,36 HKD, während im vorherigen Jahr noch 7,00 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.573,11 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.419,73 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net

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