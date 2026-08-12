JD Aktie
WKN DE: A2P5N8 / ISIN: KYG8208B1014
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: JDcom A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
JDcom A präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,24 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,64 Prozent erhöht. Damals waren 2,24 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 395,52 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JDcom A einen Umsatz von 384,83 Milliarden HKD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 33 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,54 HKD je Aktie, gegenüber 7,00 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 1.577,85 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 1.419,73 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S
|
12.08.26
|Ausblick: JDcom A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: JDcom A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S
Aktien in diesem Artikel
|JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S
|13,40
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.