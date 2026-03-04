Ausblick: JDcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JDcom präsentiert in der am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,704 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JDcom ein EPS von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 31 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 351,58 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 48,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 40 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,80 CNY je Aktie, gegenüber 3,74 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 44 Analysten durchschnittlich bei 1.306,40 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 161,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at