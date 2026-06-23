Jefferies Financial Group Aktie

Jefferies Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMVU / ISIN: US47233W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.06.2026 07:01:06

Ausblick: Jefferies Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jefferies Financial Group wird am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jefferies Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,43 Prozent auf 2,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jefferies Financial Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Jefferies Financial Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jefferies Financial Group 53,74 -2,26% Jefferies Financial Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen