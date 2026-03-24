Jefferies Financial Group Aktie

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WKN DE: A2JMVU / ISIN: US47233W1099

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Jefferies Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jefferies Financial Group wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,894 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,89 Prozent auf 1,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,93 USD aus. Im Vorjahr waren 2,83 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 8,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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