Ausblick: Jefferies Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jefferies Financial Group wird am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Jefferies Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,944 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,02 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 31,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,93 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,29 Milliarden USD, gegenüber 10,62 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at