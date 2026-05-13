Jefferson Capital Aktie

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WKN DE: A41A5W / ISIN: US47248R1032

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Jefferson Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jefferson Capital lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,702 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 169,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 686,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 613,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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