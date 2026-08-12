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WKN DE: A41A5W / ISIN: US47248R1032

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Jefferson Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jefferson Capital lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,683 USD. Im Vorjahresquartal waren 16,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Jefferson Capital 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 169,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jefferson Capital 152,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,64 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 691,4 Millionen USD, gegenüber 613,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

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