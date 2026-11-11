Jefferson Capital Aktie

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WKN DE: A41A5W / ISIN: US47248R1032

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Jefferson Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jefferson Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,725 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 174,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 5,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 708,7 Millionen USD, gegenüber 613,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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