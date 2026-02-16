JELD-WEN Aktie
WKN DE: A2DKYC / ISIN: US47580P1030
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: JELD-WEN legt Quartalsergebnis vor
JELD-WEN präsentiert am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,292 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,810 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,80 Prozent auf 745,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 895,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,725 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,15 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,78 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
