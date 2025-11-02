JELD-WEN Aktie

JELD-WEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKYC / ISIN: US47580P1030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: JELD-WEN legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JELD-WEN lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JELD-WEN die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,137 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,880 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 823,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 934,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD, gegenüber -2,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JELD-WEN Holding Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu JELD-WEN Holding Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JELD-WEN Holding Inc Registered Shs 3,72 -1,06% JELD-WEN Holding Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen