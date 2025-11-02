JELD-WEN Aktie
WKN DE: A2DKYC / ISIN: US47580P1030
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: JELD-WEN legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JELD-WEN lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JELD-WEN die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,137 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,880 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 823,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 934,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD, gegenüber -2,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
