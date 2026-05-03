Ausblick: JELD-WEN präsentiert Quartalsergebnisse

JELD-WEN wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,295 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,83 Prozent erhöht. Damals waren -2,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,01 Prozent auf 721,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte JELD-WEN noch 776,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,595 USD je Aktie, gegenüber -7,290 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at