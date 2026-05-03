JELD-WEN Aktie
WKN DE: A2DKYC / ISIN: US47580P1030
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: JELD-WEN präsentiert Quartalsergebnisse
JELD-WEN wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,295 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,83 Prozent erhöht. Damals waren -2,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,01 Prozent auf 721,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte JELD-WEN noch 776,0 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,595 USD je Aktie, gegenüber -7,290 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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