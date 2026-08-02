Ausblick: JELD-WEN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JELD-WEN wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,136 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 823,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 792,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,674 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -7,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,09 Milliarden USD, gegenüber 3,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at