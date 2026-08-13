Jeol LtdShs Aktie
WKN: 857766 / ISIN: JP3735000006
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Jeol legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jeol präsentiert am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,83 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 91,32 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,54 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 23,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jeol einen Umsatz von 40,15 Milliarden JPY eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 430,83 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 432,58 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 168,00 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 179,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jeol LtdShs
|
07:01
|Ausblick: Jeol legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Jeol gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Jeol legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Jeol LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Jeol LtdShs
|8 495,00
|1,09%