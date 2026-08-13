Ausblick: Jeol legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jeol präsentiert am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,83 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 91,32 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,54 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 23,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jeol einen Umsatz von 40,15 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 430,83 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 432,58 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 168,00 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 179,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at