Jeol LtdShs Aktie

Jeol LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857766 / ISIN: JP3735000006

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jeol mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jeol wird sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,18 JPY. Im Vorjahresquartal waren 176,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,01 Prozent auf 46,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 370,40 JPY, gegenüber 365,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 183,05 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 196,70 Milliarden JPY generiert wurden.

