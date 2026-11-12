Jeol LtdShs Aktie

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WKN: 857766 / ISIN: JP3735000006

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Jeol stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jeol veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 82,62 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 101,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Jeol 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 37,12 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jeol 41,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 429,82 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 432,58 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 169,25 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 179,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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