Ausblick: Jerash gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jerash lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jerash noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Jerash 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 41,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jerash 40,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 153,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at