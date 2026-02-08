Jerash Holdings Aktie

Jerash Holdings

WKN DE: A2JPKD / ISIN: US47632P1012

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jerash gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jerash wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jerash 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Jerash für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,075 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 159,7 Millionen USD, gegenüber 145,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Jerash Holdings (US) Inc Registered Shs

Analysen zu Jerash Holdings (US) Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Jerash Holdings (US) Inc Registered Shs 3,07 0,33% Jerash Holdings (US) Inc Registered Shs

