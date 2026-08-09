Ausblick: Jerash präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jerash wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Jerash im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 47,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,87 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,270 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 184,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 166,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at