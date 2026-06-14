Jerash Holdings Aktie
WKN DE: A2JPKD / ISIN: US47632P1012
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14.06.2026 07:01:06
Ausblick: Jerash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Jerash gibt am 15.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jerash für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jerash in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,2 Millionen USD im Vergleich zu 29,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD, gegenüber -0,070 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 159,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 145,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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