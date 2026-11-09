Ausblick: Jerash zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jerash wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,085 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 50,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 189,7 Millionen USD, gegenüber 166,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net