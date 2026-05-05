Ausblick: Jeronimo Martins SGPS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jeronimo Martins SGPS stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,437 USD aus. Im letzten Jahr hatte Jeronimo Martins SGPS einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,82 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Jeronimo Martins SGPS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,40 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD im Vergleich zu 2,32 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 44,69 Milliarden USD, gegenüber 40,62 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at