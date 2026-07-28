Jeronimo Martins SGPS Aktie
WKN: 878605 / ISIN: PTJMT0AE0001
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Jeronimo Martins SGPS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jeronimo Martins SGPS lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jeronimo Martins SGPS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,274 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jeronimo Martins SGPS noch 0,230 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Jeronimo Martins SGPS nach den Prognosen von 13 Analysten 9,41 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,02 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 EUR, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 38,11 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,99 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jeronimo Martins SGPS S.A.
|
07:01
|Ausblick: Jeronimo Martins SGPS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Jeronimo Martins SGPS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Jeronimo Martins SGPS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Jeronimo Martins SGPS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Jeronimo Martins SGPS S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Jeronimo Martins SGPS S.A.
|17,34
|1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX wenig bewegt -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso seitwärts. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.