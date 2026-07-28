Ausblick: Jeronimo Martins SGPS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jeronimo Martins SGPS lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jeronimo Martins SGPS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,274 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jeronimo Martins SGPS noch 0,230 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Jeronimo Martins SGPS nach den Prognosen von 13 Analysten 9,41 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,02 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 EUR, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 38,11 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,99 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at