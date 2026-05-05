Jeronimo Martins SGPS Aktie

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WKN: 878605 / ISIN: PTJMT0AE0001

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Jeronimo Martins SGPS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jeronimo Martins SGPS präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,187 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeronimo Martins SGPS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 EUR in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent auf 8,91 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 38,37 Milliarden EUR, gegenüber 35,99 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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