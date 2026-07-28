Ausblick: Jeronimo Martins SGPS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jeronimo Martins SGPS öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,631 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,12 Prozent auf 10,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 2,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 43,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at