Ausblick: JetBlue Airways legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JetBlue Airways äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass JetBlue Airways für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,435 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,37 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,32 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,600 USD je Aktie, gegenüber -2,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 9,06 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at