Ausblick: JetBlue Airways stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JetBlue Airways wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,693 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 230,0 Prozent verringert. Damals waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,69 Milliarden USD gegenüber 2,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,199 USD im Vergleich zu -1,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 10,24 Milliarden USD, gegenüber 9,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at