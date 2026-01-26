JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:01:06

Ausblick: JetBlue Airways stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JetBlue Airways wird am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,461 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JetBlue Airways noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JetBlue Airways in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,607 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,04 Milliarden USD, gegenüber 9,28 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu JetBlue Airways Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JetBlue Airways Corp. 4,40 -1,28% JetBlue Airways Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen