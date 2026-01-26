Ausblick: JetBlue Airways stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JetBlue Airways wird am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,461 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JetBlue Airways noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JetBlue Airways in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,607 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,04 Milliarden USD, gegenüber 9,28 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at