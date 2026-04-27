JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: JetBlue Airways veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
JetBlue Airways veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,728 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,24 Milliarden USD gegenüber 2,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,242 USD, gegenüber -1,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 10,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,06 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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