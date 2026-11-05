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WKN: 724564 / ISIN: JP3386030005

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: JFE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JFE präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 50,01 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 30,73 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.194,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.117,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 207,43 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 110,30 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4.891,83 Milliarden JPY, gegenüber 4.539,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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