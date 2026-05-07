Ausblick: JFE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JFE stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 61,25 JPY aus. Im letzten Jahr hatte JFE einen Verlust von -12,950 JPY je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent auf 1.227,45 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.184,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 123,89 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 144,43 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4.609,58 Milliarden JPY, gegenüber 4.859,65 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at