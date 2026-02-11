Ausblick: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JFrog lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JFrog die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,96 Prozent auf 138,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte JFrog noch 116,1 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,792 USD, gegenüber -0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 524,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 428,5 Millionen USD generiert worden waren.

