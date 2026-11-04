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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: JFrog stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JFrog stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass JFrog im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,232 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 21,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 165,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 136,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,981 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,620 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 651,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 531,8 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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