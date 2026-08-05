JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: JFrog zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JFrog wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll JFrog im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 155,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,33 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,954 USD aus. Im Vorjahr waren -0,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 632,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 531,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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