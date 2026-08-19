Jiang Su Etern Aktie

Jiang Su Etern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581554 / ISIN: CNE000000T83

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Jiang Su Etern gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jiang Su Etern äußert sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,175 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 775,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 78,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,886 CNY im Vergleich zu 0,160 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden CNY, gegenüber 5,28 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jiang Su Etern Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Jiang Su Etern Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jiang Su Etern Co Ltd (A) 37,94 -10,01% Jiang Su Etern Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen