Jiang Su Etern Aktie
WKN: 581554 / ISIN: CNE000000T83
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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiang Su Etern präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiang Su Etern wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,315 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 66,71 Prozent auf 2,28 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,900 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,93 Milliarden CNY, gegenüber 5,28 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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