Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie
ISIN: CNE100005568
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17.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,232 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 376,4 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 72,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jiangsu Boqian New Materials Stock A einen Umsatz von 218,4 Millionen CNY eingefahren.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,812 CNY je Aktie, gegenüber 0,330 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,18 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 941,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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