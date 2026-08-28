Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie
ISIN: CNE100005568
|
28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,587 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 166,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 549,8 Millionen CNY – ein Plus von 104,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Boqian New Materials Stock A 268,7 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,23 CNY je Aktie, gegenüber 0,840 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.04.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.