Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Boqian New Materials Stock A öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,628 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Boqian New Materials Stock A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Boqian New Materials Stock A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 566,6 Millionen CNY im Vergleich zu 286,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,24 Milliarden CNY, gegenüber 1,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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