Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie
ISIN: CNE100005568
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangsu Boqian New Materials Stock A öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,628 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Boqian New Materials Stock A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Boqian New Materials Stock A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 97,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 566,6 Millionen CNY im Vergleich zu 286,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,24 Milliarden CNY, gegenüber 1,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
29.10.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.08.26
|Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.