Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,372 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 63,62 Prozent auf 403,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 246,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,26 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,27 Milliarden CNY, gegenüber 1,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

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