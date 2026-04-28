Jiangsu Changjiang Electronics Technology Aktie
WKN: 345626 / ISIN: CNE000001F05
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Changjiang Electronics Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangsu Changjiang Electronics Technology äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,147 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Changjiang Electronics Technology 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Jiangsu Changjiang Electronics Technology mit einem Umsatz von insgesamt 9,15 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,98 Prozent verringert.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,20 CNY, gegenüber 0,870 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 43,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 38,83 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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