Ausblick: Jiangsu Changjiang Electronics Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Changjiang Electronics Technology stellt am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,442 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Changjiang Electronics Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,18 Prozent auf 12,09 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,29 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,870 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 43,98 Milliarden CNY, gegenüber 38,83 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at