Jiangsu Cnano Technology a Aktie
ISIN: CNE100003P90
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Cnano Technology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu Cnano Technology A wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,350 CNY gegenüber 0,220 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Jiangsu Cnano Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 537,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347,3 Millionen CNY umgesetzt worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,630 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden CNY, gegenüber 1,29 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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