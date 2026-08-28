Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock a Aktie
WKN DE: A3DT79 / ISIN: CNE100003J80
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A wird am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,327 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 197,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 29,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 8,85 Milliarden CNY gegenüber 6,86 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 CNY, gegenüber 0,560 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 30,00 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 26,29 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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