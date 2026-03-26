Jiangsu Expressway Aktie

Jiangsu Expressway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 602396 / ISIN: CNE0000016S0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Expressway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Expressway stellt am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Expressway für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,228 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Jiangsu Expressway 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,63 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangsu Expressway 9,14 Milliarden CNY umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,973 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 20,26 Milliarden CNY, gegenüber 23,16 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jiangsu Expressway Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Jiangsu Expressway Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jiangsu Expressway Co Ltd (A) 12,34 1,65% Jiangsu Expressway Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen