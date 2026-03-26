Jiangsu Expressway Aktie
WKN: 602396 / ISIN: CNE0000016S0
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Expressway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Expressway stellt am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Expressway für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,228 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Jiangsu Expressway 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,63 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangsu Expressway 9,14 Milliarden CNY umsetzen können.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,973 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 20,26 Milliarden CNY, gegenüber 23,16 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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